Тюменские налоговики считают, что область готова к налогам на самозанятых

Тюменская область готова к налогам на самозанятых, но рассчитать дополнительные поступления пока нет возможности. Об этом сегодня, 21 ноября, на заседании областной думы заявила исполняющая обязанности главы регионального УФНС Наталья Важенина.
«Подобный налог на уровне центрального аппарата обсуждается на протяжении двух лет. Тюменская область выразила согласие. Мы готовы как налоговый орган принимать», сказала Важенина.
При этом она уточнила, что дополнительные поступления рассчитать налоговая пока не может: «Кто будет добровольно регистрироваться, мы пока такими сведениями не располагаем. Анкетирование не проводили», — добавила Наталья Важенина.
Накануне появилась информация, что Правительство России поддержало предложение о расширении территорий, на которых вводился бы налог на самозанятых. Это 19 регионов, куда вошла и Тюменская область. Подобный налог в регионах-донорах предлагается ввести с 1 января 2020 года.