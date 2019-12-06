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Вечером в пятницу в Тюмени начинает таять снег

6 декабря 2019, 19:00
Фото: pixabay.com
Вечером в пятницу в Тюмени начинает таять снег
Резкое потепление, снегопад и ветер осложнил дорожную ситуацию в Тюмени 6 декабря. Ночью в городе ожидается до + 1 градуса и ветер до 13 метров в секунду, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Утром температура в городе составляла – 15 градусов, но к 19:00 в областной столице потеплело до – 2. Снегопад вызвал 9-ти бальные пробки на дорогах и шесть ДТП. В ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность в связи с ухудшением метеоусловий.

В субботу в Тюмени ожидается переменная облачность, температура снизится до – 1 градуса. С 8 декабря в Тюмени потеплеет до + 1. Синоптики ожидают, что до конца декабря температура в областной столице не упадёт ниже – 7 градусов, а влажность воздуха превысит 80%.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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