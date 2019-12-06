Вечером в пятницу в Тюмени начинает таять снег

В субботу в Тюмени ожидается переменная облачность, температура снизится до – 1 градуса. С 8 декабря в Тюмени потеплеет до + 1. Синоптики ожидают, что до конца декабря температура в областной столице не упадёт ниже – 7 градусов, а влажность воздуха превысит 80%.