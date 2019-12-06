В тюменском научном центре из-за долгов чуть не отключили отопление.

Областной арбитражный суд не разрешил произвести отключение теплоэнергии в здании легендарного предприятия. «Газпром межрегионгаз Север» планировал прекратить поставки газа на котельную, обогревающую комплекс.
«С ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета прекращать поставку газа на котельную должника, в суд обратился конкурсный управляющий Руслан Салахов», - говорится в материалах, размещенных в картотеке суда.
Как известно, у «СибНАЦ» появилась задолженность по оплате поставленного газа. «Газпром межрегионгаз Север» уведомил должника о введении полного ограничения подачи и отбора газа с 11 декабря 2019 года.
По словам конкурсного управляющего, отключение от газоснабжения котельной приведет к замерзанию системы водоснабжения и сопутствующих инженерных сетей, что в свою очередь грозит безвозвратной утратой и повреждением имущества должника. Такое положение дел существенно снизит рыночную стоимость имущества. Суд встал на сторону предприятия-банкрота. Решено не прекращать поставку газа на котельную НАО «Сибирский научно-аналитический центр» до завершения отопительного сезона 2019-2020 года.