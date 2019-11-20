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Тюменские налоговики намерены получить с обанкротившегося СибНАЦа 46 млн рублей

20 ноября 2019, 08:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Налоговики расчитывают получить 46 млн от СибНАЦа
Тюменские налоговики намерены получить 46 млн рублей с обанкротившегося СибНАЦ. Арбитражный суд включил их требования в реестр.
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Тюмень

Тюменская налоговая служба намерена получить 46 млн с обанкротившегося СибНАЦ. Арбитражный суд Тюменской области включил требования налоговиков в реестр.

Согласно данным из картотеки дел, СибНАЦ основная часть задолженности это НДФЛ, взносы на ОМС, пенсионное страхование и прочих платежей на общую сумму в 32 млн рублей. Остальная часть это штраф за просрочку (5,9 млн) и пеня (8,2 млн).

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СибНАЦ был признан банкротом в июле 2019 года, на тот момент на предприятии работали свыше 400 сотрудников. На данный момент, большая часть работников организации уволилась.

В середине октября сотрудники сообщали "Нашему городу", что разбирают вещи, поскольку предприятие готовится к переезду. По словам собеседника, часть сотрудников переехала на Коммунистическую, другая часть - в Менделеев Хаус.

Сейчас имущество организации распродают на аукционе.

#Новости#Тюмень#Никита Кифорук#Экономика
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