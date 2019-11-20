Тюменские налоговики намерены получить с обанкротившегося СибНАЦа 46 млн рублей

Согласно данным из картотеки дел, СибНАЦ основная часть задолженности это НДФЛ, взносы на ОМС, пенсионное страхование и прочих платежей на общую сумму в 32 млн рублей. Остальная часть это штраф за просрочку (5,9 млн) и пеня (8,2 млн).