На «СибНАЦ» осталось только 25 сотрудников, остальных сократили

По его словам, из штата почти в 300 человек осталось лишь 25 сотрудников, всех остальных сократили, некоторых трудоустроили в другие предприятия. Руслан Салахов также пояснили, что по последним данным, «СибНАЦ» остается должен сотрудникам порядка 2,8 млн рублей зарплаты и добавил, что в ближайшее время предприятие рассчитается с бывшими работниками.
В начале июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом. Предприятие объявило аукцион по продаже имущества компании, чтобы рассчитаться с долгами, однако вырученных денег может не хватить, тем более, что исковые требования к центру подали более 60 кредиторов.
В конце августа стало известно, что на предприятии «СибНАЦ» провели инвентаризацию, с целью реализации его собственности на аукционе. Имущество научно-аналитического центра было оценено в 1,4 млрд рублей.