На «СибНАЦ» осталось только 25 сотрудников, остальных сократили

По его словам, из штата почти в 300 человек осталось лишь 25 сотрудников, всех остальных сократили, некоторых трудоустроили в другие предприятия. Руслан Салахов также пояснили, что по последним данным, «СибНАЦ» остается должен сотрудникам порядка 2,8 млн рублей зарплаты и добавил, что в ближайшее время предприятие рассчитается с бывшими работниками.