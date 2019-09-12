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На «СибНАЦ» осталось только 25 сотрудников, остальных сократили

12 сентября 2019, 05:54
Фото: Наш город / 1Mi
Конкурсный управляющий Руслан Салахов рассказал о том, что в настоящее время происходит на предприятии «СибНАЦ».
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Тюмень

По его словам, из штата почти в 300 человек осталось лишь 25 сотрудников, всех остальных сократили, некоторых трудоустроили в другие предприятия. Руслан Салахов также пояснили, что по последним данным, «СибНАЦ» остается должен сотрудникам порядка 2,8 млн рублей зарплаты и добавил, что в ближайшее время предприятие рассчитается с бывшими работниками.

К банкротству «СибНАЦ» подключились налоговики
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В начале июля Тюменский арбитражный суд признал «СибНАЦ» банкротом. Предприятие объявило аукцион по продаже имущества компании, чтобы рассчитаться с долгами, однако вырученных денег может не хватить, тем более, что исковые требования к центру подали более 60 кредиторов.

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В конце августа стало известно, что на предприятии «СибНАЦ» провели инвентаризацию, с целью реализации его собственности на аукционе. Имущество научно-аналитического центра было оценено в 1,4 млрд рублей.

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