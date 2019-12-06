В субботу тюменцы попробуют установить мировой рекорд с огромной бумажной снежинкой

Диаметр новогоднего украшения должен составит 10 метров. В ходе мероприятия будет представлена интересная развлекательная программа: выступления тюменских артистов и аниматоров.
«Рекорд будут внесены в реестр Международного агентства INTERRECORD», - отмечают чиновники.
С 10 по 15 декабря на реке Туре под мостом Влюбленных. Десятки юных художников из нескольких школ создадут рисунок на снегу. Уже 14 декабря с 11 до 13 часов на набережной реки Туры на Масловском взвозе тюменцы попытаются слепить 2020 снеговиков. Организаторы отмечают, что фигуры нужно слепить заранее.