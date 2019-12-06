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В субботу тюменцы попробуют установить мировой рекорд с огромной бумажной снежинкой

6 декабря 2019, 13:48
Фото: 1Mi
В субботу тюменцы попробуют вырезать огромную бумажную снежинку
Около ТРЦ «Па-На-Ма» на улице 2-я Луговая, 30 в 12:00 жители города попробуют установить мировой рекорд. Участники попробуют вырезать огромную снежинку, сообщает администрация Тюмени.

Диаметр новогоднего украшения должен составит 10 метров. В ходе мероприятия будет представлена интересная развлекательная программа: выступления тюменских артистов и аниматоров.

«Рекорд будут внесены в реестр Международного агентства INTERRECORD», - отмечают чиновники.

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С 10 по 15 декабря на реке Туре под мостом Влюбленных. Десятки юных художников из нескольких школ создадут рисунок на снегу. Уже 14 декабря с 11 до 13 часов на набережной реки Туры на Масловском взвозе тюменцы попытаются слепить 2020 снеговиков. Организаторы отмечают, что фигуры нужно слепить заранее.

#Новости#Выходные дни#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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