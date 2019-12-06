В Росприродназоре появилось 33 межрегиональных управления

Реорганизация затронула все регионы России. В 89 субъектах были ликвидированы территориальные управления, а им на смену созданы 33 межрегиональных. Теперь новая структура ведомства позволит осуществлять независимый контроль над экологической ситуацией в стране.
Стоит подчеркнуть, что таких серьезных изменений в Росрпироднадзоре не было более десятка лет. Также изменения коснулись и кадрового состава. К примеру, свой пост покинул замглавы РПН ХМАО Александр Федяев. За «потакание» стивидорам на Дальнем Востоке был уволен начальник РПН по ДФО Альтаир Тюменев.
Радионова подчеркнула, что предупреждала коллег ранее. Она сообщила, что не готова мириться с пассивным отношением к работе над обращениями граждан. К примеру, добавила Радионова, в ведомстве накопилось несколько тысяч обращений, которые не могут решить уже годами. Кроме того, обращения, перенаправленные из администрации президента, решаются только формально, сообщает издание muksun.fm
Сегодня в Росприроднадзоре открыты вакансии инспекторов. Обновленному ведомству придется зачистить «авгиевы конюшни»
В следующем году ведомство запланировало проверку работы региональных операторов, мест утилизации отходов, и всех структур, которые относятся к мусорной реформе.
Радионова подчеркнула, что у Росприроднадзора много работы в 2020 году. Она отметила, что реформа развивается и не стоит на месте. Уже можно оценить то, как изменилось отношение людей, их привычки, в частности, вопроса раздельного сбора мусора. Радионова подчеркнула, что Росприроднадзор смог изменить целую парадигму существования.