В Росприродназоре появилось 33 межрегиональных управления

Радионова подчеркнула, что предупреждала коллег ранее. Она сообщила, что не готова мириться с пассивным отношением к работе над обращениями граждан. К примеру, добавила Радионова, в ведомстве накопилось несколько тысяч обращений, которые не могут решить уже годами. Кроме того, обращения, перенаправленные из администрации президента, решаются только формально, сообщает издание muksun.fm