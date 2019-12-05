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В Тобольске появились белые медведи

5 декабря 2019, 11:12
Фото: Группа Типичный Тобольск
В центре Тобольска появились большие белые медведи
Пятиметровые белые медведи прибыли в Тобольск 5 декабря. По информации паблика Типичный Тобольск, их установили рядом с Тобольским Кремлем.

Между тем местные жители надеются, что новогодние украшения не сломают. Тоболяки пожелали, чтобы Новый год прошел в городе спокойно. В ближайшее время на этом месте монтажники установят ёлку.

Фото: Группа Типичный Тобольск

«Конёк - Горбунок то бронзовый не устоял от вандалов, а что им мишки», - отмечает подписчик.

Четыре белых медведя поселились в центре Тюмени
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В комментариях тоболяки пишут, что каждое подобное украшение стоило городу 1,1 млн рублей. В Тюмени четырёх белых медведей установили около здания цирка. Горожанам предложили поучаствовать в конкурсе и придумать для них имена.

#Новости#Новый год#Тобольск#Александр Мязин#Общество
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