В Тобольске появились белые медведи

Между тем местные жители надеются, что новогодние украшения не сломают. Тоболяки пожелали, чтобы Новый год прошел в городе спокойно. В ближайшее время на этом месте монтажники установят ёлку.
«Конёк - Горбунок то бронзовый не устоял от вандалов, а что им мишки», - отмечает подписчик.
В комментариях тоболяки пишут, что каждое подобное украшение стоило городу 1,1 млн рублей. В Тюмени четырёх белых медведей установили около здания цирка. Горожанам предложили поучаствовать в конкурсе и придумать для них имена.