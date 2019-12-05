Утвержден график демонтажа информационных вывесок в Тюмени.

Третий этап стартует 1 июня 2021 года и затронет улицы: 2-ю Луговую, Красноармейскую, Луначарского, Мельникайте, Республики (от ул. Профсоюзной до ул. Пермякова), Щербакова (от реки Туры до ул. Дружбы) и Ямскую. Начало четвертого этапа - 1 декабря 2021. Новые правила коснутся вывесок на всех остальных улицах города.