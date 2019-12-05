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Утвержден график демонтажа информационных вывесок в Тюмени

5 декабря 2019, 09:21
Фото: Наш город / 1Mi
Утвержден график демонтажа информационных вывесок в Тюмени.
В областной столице будут демонтированы все конструкции, не соответствующие новым правилам, сообщают в администрации Тюмени.

Первый этап демонтажа информационных вывесок начнется 1 июля 2020 начнется. В это время все конструкции, не соответствующие новым правилам, уберут с улиц Республики и Ленина в районе Исторического сквера.

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Начало второго этапа намечено на 1 декабря 2020 года. Он предполагает демонтаж вывесок в районе улиц Ленина, Тургенева, Герцена, Профсоюзной, Советской, Орджоникидзе, 25 Октября Первомайской.

Третий этап стартует 1 июня 2021 года и затронет улицы: 2-ю Луговую, Красноармейскую, Луначарского, Мельникайте, Республики (от ул. Профсоюзной до ул. Пермякова), Щербакова (от реки Туры до ул. Дружбы) и Ямскую. Начало четвертого этапа - 1 декабря 2021. Новые правила коснутся вывесок на всех остальных улицах города.

#Новости#Благоустройство#Реклама#Общество#Городская Дума#Тюмень#Виктория Ахремчук
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