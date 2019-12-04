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Блогер Варламов назвал тюменский музей уродливым

4 декабря 2019, 12:08
Фото: «Наш город»
Блогер Илья Варламов сегодня, 4 ноября, опубликовал топ-100 самых уродливых зданий в России по его мнению. Как передает корреспондент «Нашего города», в этот рейтинг вошли несколько строений «тюменской матрешки».
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Тюмень

На 93-е место Варламов поместил Окружной суд Югры, который находится в Ханты-Мансийске. Чуть ниже, а именно на 67-м месте, оказался тобольский ЗАГС. Досталось и музейному комплексу имени Словцова из Тюмени (48-ое место). Сургутская школа изучения иностранных языков расположилась на 35-м месте.

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занял Универсальный зал «Саранск-Арена» из одноименного города.

«Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда "о вкусах не спорят, "дело вкуса", "на вкус и цвет товарища нет"... Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», – написал Илья Варламов.

В комментариях стали отмечать, что югорский окружной суд выглядит «для провинции вполне неплохо». Тюменцы пока никак не отметились. Ранее в постах Варламова, где он негативно отзывался о Тюмени, пытались спорить о нем, а некоторые и оскорбляли блогера.

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#Новости#Ханты-Мансийск#Илья Варламов#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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