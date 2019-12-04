Блогер Варламов назвал тюменский музей уродливым

«Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда "о вкусах не спорят, "дело вкуса", "на вкус и цвет товарища нет"... Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», – написал Илья Варламов.