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Тюменцы хранят на банковских вкладах 236 млрд рублей

5 декабря 2019, 12:39
Фото: pixabay.com
Тюменцы хранят на банковских вкладах 236 млрд рублей
Жители «тюменской матрешки» хранят в банках 810 млрд рублей. Сбережения жителей Тюменской области оцениваются в 236 млрд, сообщает ЦБ РФ.
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Тюмень

С января по ноябрь 2019 года общая сумма банковских вкладов жителей Ямала, Югры и тюменского региона увеличилась на 6%. Больше всего денежных средств на депозитах разместили жители ХМАО – 433 млрд рублей. Далее следуют тюменцы – 236 млрд и жители ЯНАО – 141 млрд.

Средняя сумма вклада жителей области составляет 154 тыс. рублей.

«До 76% средств хранятся в рублях», - отмечают в Центробанке.

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В пересчете на каждого жителя России приходится порядка 200 тыс. рублей на банковских депозитах. В Москве этот показатель составляет 800 тыс.

#Новости#Депозиты#Банки#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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