Тюменцы хранят на банковских вкладах 236 млрд рублей

С января по ноябрь 2019 года общая сумма банковских вкладов жителей Ямала, Югры и тюменского региона увеличилась на 6%. Больше всего денежных средств на депозитах разместили жители ХМАО – 433 млрд рублей. Далее следуют тюменцы – 236 млрд и жители ЯНАО – 141 млрд.
Средняя сумма вклада жителей области составляет 154 тыс. рублей.
«До 76% средств хранятся в рублях», - отмечают в Центробанке.
В пересчете на каждого жителя России приходится порядка 200 тыс. рублей на банковских депозитах. В Москве этот показатель составляет 800 тыс.