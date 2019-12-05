Тюменцы хранят на банковских вкладах 236 млрд рублей

С января по ноябрь 2019 года общая сумма банковских вкладов жителей Ямала, Югры и тюменского региона увеличилась на 6%. Больше всего денежных средств на депозитах разместили жители ХМАО – 433 млрд рублей. Далее следуют тюменцы – 236 млрд и жители ЯНАО – 141 млрд.