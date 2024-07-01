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Депозиты

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2024
Тюменцы стали чаще открывать долгосрочные вклады
1 июля, 10:02
2023
Тюменцы отказываются покупать американский доллар
Жители Тюменской области продолжают выводить свои сбережения с депозитов в американской валюте. Однако интерес граждан растет к валюте китайской — юаню.
20 октября 2023, 16:03
Ставки по вкладам выросли вслед за ключевой
29 сентября 2023, 11:23
На 2,3 млрд рублей вырос в августе объем средств на счетах тюменцев
15 сентября 2023, 11:29
2022
Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%
15 марта 2022, 08:10

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