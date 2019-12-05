Тюменские врачи экстренно удалили объемную грыжу у подростка

Врачи больницы отмечают, что у подростка повредился грыжевой мешок. Возник риск инфекционных заболеваний и развития менингита. Пациенту провели сложнейшую операцию под нейрофизиологическим контролем и с использованием микроинструментов. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
«Грыжа сопровождалась синдромом фиксированного спинного мозга, и чтобы восстановить его подвижность в позвоночном канале, врачам пришлось рассечь терминальную нить», - отметили в ОКБ №2.
Тюменские хирурги ежегодно проводят около десяти подобных операций новорожденным.