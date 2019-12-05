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Тюменские врачи экстренно удалили объемную грыжу у подростка

5 декабря 2019, 10:51
Фото: pixabay.com
Тюменские врачи экстренно удалили объемную грыжу у подростка
В тюменском ОКБ №2 проведена экстренная операция 15-летнему молодому человеку. Ему удалили спинномозговую грыжу, сообщают в департаменте здравоохранения области.
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Тюмень

Врачи больницы отмечают, что у подростка повредился грыжевой мешок. Возник риск инфекционных заболеваний и развития менингита. Пациенту провели сложнейшую операцию под нейрофизиологическим контролем и с использованием микроинструментов. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

«Грыжа сопровождалась синдромом фиксированного спинного мозга, и чтобы восстановить его подвижность в позвоночном канале, врачам пришлось рассечь терминальную нить», - отметили в ОКБ №2.

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Тюменские хирурги ежегодно проводят около десяти подобных операций новорожденным.

#Новости#Хирургия#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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