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В ОКБ №2 врачи практикуют новые методы эндопротезирования суставов

16 ноября 2019, 07:40
Фото: Наш город / 1Mi
В ОКБ №2 врачи практикуют новые методы эндопротезирования суставов
Травматологи областной клинической больницы №2 выполняют операции по тотальному эндопротезированию.

Более 10 лет травматологи областной клинической больницы №2 выполняют операции по тотальному эндопротезированию. Тотальное энодпротезирование – это операция по замене повреждённых коленных или тазобедренных суставов искусственными.

Как сообщают в Департаменте здравоохранения Тюменской области, в 2018 году биоинертным протезом заменяли только пораженную артрозом часть, а не весь коленный сустав.

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В 2019 году в первый раз осуществили операцию по эндопротезированию плечевого сустава и взялись за реализацию ревизионного эндопротезирования тазобедренных суставов.

При операции по ревизионному эндопротезированию часть изношенного искусственного сустава или весь сустав заменяют на новый. Раньше тюменцы делали такие операции в других городах. Сегодня жителей оперируют в пределах Тюменской области.

Каждый год в ОКБ №2 осуществляют до тысячи операций по вживлению искусственных суставов в организм человека.

#Новости#Медицина#Тюменская область#ОКБ №2#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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