В ОКБ №2 врачи практикуют новые методы эндопротезирования суставов

Более 10 лет травматологи областной клинической больницы №2 выполняют операции по тотальному эндопротезированию. Тотальное энодпротезирование – это операция по замене повреждённых коленных или тазобедренных суставов искусственными.
Как сообщают в Департаменте здравоохранения Тюменской области, в 2018 году биоинертным протезом заменяли только пораженную артрозом часть, а не весь коленный сустав.
В 2019 году в первый раз осуществили операцию по эндопротезированию плечевого сустава и взялись за реализацию ревизионного эндопротезирования тазобедренных суставов.
При операции по ревизионному эндопротезированию часть изношенного искусственного сустава или весь сустав заменяют на новый. Раньше тюменцы делали такие операции в других городах. Сегодня жителей оперируют в пределах Тюменской области.
Каждый год в ОКБ №2 осуществляют до тысячи операций по вживлению искусственных суставов в организм человека.