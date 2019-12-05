«РОСНАНО» предрекает рост российскому кластеру возобновляемой энергетики

Также Чубайс отметил, что на сегодняшний день в сфере возобновляемой энергетики в России отмечается достаточная конкуренция. Также у отрасли хорошие перспективы развития. По словам Чубайса, в области ВИЭ будут разработаны специальные механизмы для технологически изолированных энергосистем и микрогенерации для потребителей. Их мощности не будут превышать 15кВт. Чубайс добавил, что ВИЭ может стать отличным развитием для предпринимателей, бизнесменов и инвесторов.