«РОСНАНО» предрекает рост российскому кластеру возобновляемой энергетики

Председатель правления АО «УК «РОСНАНО», председатель Комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству РСПП Анатолий Чубайс рассказал о целостности нынешнего российского кластера возобновляемой энергетики, который уже закрепился в нашей стране. По его словам, к 2024 году при учете генерации и показателей промышленной отрасли оборот в ВИЭ превысит отметку в 800 миллиардов рублей, сообщает msket.ru.
Также Чубайс отметил, что на сегодняшний день в сфере возобновляемой энергетики в России отмечается достаточная конкуренция. Также у отрасли хорошие перспективы развития. По словам Чубайса, в области ВИЭ будут разработаны специальные механизмы для технологически изолированных энергосистем и микрогенерации для потребителей. Их мощности не будут превышать 15кВт. Чубайс добавил, что ВИЭ может стать отличным развитием для предпринимателей, бизнесменов и инвесторов.
Уже сегодня рынок ВИЭ отличается высокой инвестиционной ёмкостью, что должно позитивно сказаться на интересах отечественного бизнеса. Возобновляемая энергетика также принесёт свои плоды для сфер машиностроения, образования, финансов и лизинга, логистики и инжиниринга.
В собрании приняли участие члены правления РСПП, ведущие менеджеры «РОСНАНО», а также эксперты крупнейших компаний электроэнергетики и энергомашиностроения. Они обсудили нынешнее положение солнечной и ветровой энергетики и тренды в области технологий.
Для активного развития ВИЭ необходима также поддержка от властей. К примеру, уже до 2024 года на территории России может появиться более 5,4 ГВт мощностей солнечной и ветрогенерации. А к 2035 году их обьём увеличится сразу в несколько раз. Именно перспективное и активное развитие делает область ВИЭ привлекательной в глазах инвесторов.