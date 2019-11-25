В селе Борки дали старт просветительскому проекту «Правовой марафон для пенсионеров»

Мероприятие началось с общения на общие темы, после чего пенсионеры могли задать любые интересующие их вопросы. Больше всего пожилых жителей села Борки, судя по самым распространенным вопросам, волнует тема медицины в Тюменском районе, благоустройство, жилищная тематика и качество дорог.