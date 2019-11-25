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В селе Борки дали старт просветительскому проекту «Правовой марафон для пенсионеров»

25 ноября 2019, 04:13
Фото: Правительство Тюменской области
В селе Борки дали старт просветительскому проекту «Правовой марафон для пен
В Тюменском районе в селе Борки прошел «Правовой марафон для пенсионеров». Такое же мероприятие состоится 26 ноября в Ниждетавдинском районе.
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Тюмень

Село посетили уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев, представители прокуратуры, администрации, Фонда социального страхования, пенсионного фонда и многие другие.

Мероприятие началось с общения на общие темы, после чего пенсионеры могли задать любые интересующие их вопросы. Больше всего пожилых жителей села Борки, судя по самым распространенным вопросам, волнует тема медицины в Тюменском районе, благоустройство, жилищная тематика и качество дорог.

Это не последнее мероприятие в рамках просветительского проекта. Очередной «Правовой марафон для пенсионеров» пройдет уже завтра, 26 ноября, в Ниждетавдинском районе.

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#Новости#Пенсионеры#Тюменская область#Борки#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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