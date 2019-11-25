Тюменские бизнесмены смогут пожаловаться на свои проблемы в прокуратуру

Бизнесменов ждут с 9 до 18 часов в прокуратуре Тюменской области, расположенной по адресу: улица 50 лет Октября, 31 в Тюмени. Также в этот день прием предпринимателей пройдет и в территориальных прокуратурах Тюменской области.
В Тюмени жалобы предпринимателей выслушают: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Берсенев, а также другие специалисты прокуратуры Тюменской области.
Всероссийский день приема предпринимателей проводится в Тюменской области с 2017 года. Его основная цель - оказание помощи субъектам предпринимательской деятельности по правовым вопросам.