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Тюменские бизнесмены смогут пожаловаться на свои проблемы в прокуратуру

25 ноября 2019, 04:53
Фото: 1Mi
Тюменские бизнесмены смогут пожаловаться на свои проблемы в прокуратуру
Во вторник, 3 декабря, в органах прокуратуры региона состоится очередной Всероссийский день приема предпринимателей.
Сюжет
Тюмень

Бизнесменов ждут с 9 до 18 часов в прокуратуре Тюменской области, расположенной по адресу: улица 50 лет Октября, 31 в Тюмени. Также в этот день прием предпринимателей пройдет и в территориальных прокуратурах Тюменской области.

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В Тюмени жалобы предпринимателей выслушают: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Берсенев, а также другие специалисты прокуратуры Тюменской области.

Всероссийский день приема предпринимателей проводится в Тюменской области с 2017 года. Его основная цель - оказание помощи субъектам предпринимательской деятельности по правовым вопросам.

#Новости#Прокуратура#Предприниматели#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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