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В Тюмени ушел на работу и не вернулся девятнадцатилетний парень

24 ноября 2019, 14:58
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени ушел на работу и не вернулся девятнадцатилетний парень
В Тюмени пропал 19-летний парень по имени Шахром Сахибов.

В Тюмени пропал 19-летний Шахром Сахибов. Трое суток назад молодой человек ушёл на работу и не вернулся. Около второй городской больницы Шахром продавал сухофрукты и орехи. В последний раз в этом месте его видели 22 ноября в 16:00. Родственники и друзья пропавшего запаниковали, когда через несколько часов его телефон оказался вне зоны доступа.

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В день пропажи парень был одет в длинную куртку синего цвета, белые кроссовки и шапку SPORT с собой рюкзак цвета хаки. Рост – 165 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.

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