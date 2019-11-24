В Тюмени ушел на работу и не вернулся девятнадцатилетний парень

В Тюмени пропал 19-летний Шахром Сахибов. Трое суток назад молодой человек ушёл на работу и не вернулся. Около второй городской больницы Шахром продавал сухофрукты и орехи. В последний раз в этом месте его видели 22 ноября в 16:00. Родственники и друзья пропавшего запаниковали, когда через несколько часов его телефон оказался вне зоны доступа.