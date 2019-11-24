В Тюмени ушел на работу и не вернулся девятнадцатилетний парень

В Тюмени пропал 19-летний Шахром Сахибов. Трое суток назад молодой человек ушёл на работу и не вернулся. Около второй городской больницы Шахром продавал сухофрукты и орехи. В последний раз в этом месте его видели 22 ноября в 16:00. Родственники и друзья пропавшего запаниковали, когда через несколько часов его телефон оказался вне зоны доступа.
В день пропажи парень был одет в длинную куртку синего цвета, белые кроссовки и шапку SPORT с собой рюкзак цвета хаки. Рост – 165 сантиметров, среднее телосложение, черные глаза и волосы.
Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700 54 52 или 112.