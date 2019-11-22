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В Ишиме оперативники СКР нашли пропавшего ребенка

22 ноября 2019, 12:49
Фото: 1Mi
Следователи СКР региона сообщают об обнаружении трехлетнего мальчика. Ребенок пропал 19 ноября в Ишимском районе.
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Дети

Оперативники возбудили уголовное дело в отношении 33 – летней женщины. Её подозревают похищении малыша. Информацию о поиске ребенка была распространена в СМИ 22 ноября. Уже через 1,5 часа следователи сообщили о нахождении пропавшего.

В настоящий момент оперативники проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В Ишиме следователи ищут похищенного малыша
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Известно, что мать малыша 19 ноября приехала на место жительства бывшего мужа, но сына не обнаружила. Женщина обратилась в полицию. В СКР по Тюменской области предположили, что малыша могла забрать сожительница мужчины. На тот момент их местоположение было неизвестно.

#Новости#Ишим#Дети#Александр Мязин#Происшествия
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