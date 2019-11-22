В Ишиме оперативники СКР нашли пропавшего ребенка

Известно, что мать малыша 19 ноября приехала на место жительства бывшего мужа, но сына не обнаружила. Женщина обратилась в полицию. В СКР по Тюменской области предположили, что малыша могла забрать сожительница мужчины. На тот момент их местоположение было неизвестно.