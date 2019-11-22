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В Ишиме следователи ищут похищенного малыша

22 ноября 2019, 10:46
Фото: СКР по Тюменской области
Следователи СКР Тюменской области объявили в розыск трёхлетнего мальчика, которого могла похитить 33-летняя жительница Ишима.

В октябре 2019 года отец ребенка забрал его с собой и не вернул бывшей жене. Мать малыша 19 ноября приехала на место жительства мужчины, но сына не обнаружила. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В СКР полагают, что 18 ноября ребенка могла забрать сожительница его отца.

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В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Следователи пытаются установить местонахождение малыша и все обстоятельства случившегося.

Пропавший мальчик ростом 124 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

#Новости#Розыск#Ишим#Александр Мязин#Происшествия
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