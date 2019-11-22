В Ишиме следователи ищут похищенного малыша

В октябре 2019 года отец ребенка забрал его с собой и не вернул бывшей жене. Мать малыша 19 ноября приехала на место жительства мужчины, но сына не обнаружила. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В СКР полагают, что 18 ноября ребенка могла забрать сожительница его отца.