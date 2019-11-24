В Тюмени случился пожар с летальным исходом

В Тюмени около двух часов дня произошло возгорание в квартире по адресу Московский тракт 18. Об этом сегодня сообщили в megatyumen.ru. Очевидцы в соцсетях написали, что при пожаре задохнулся мужчина. В МЧС по Тюменской области пояснили, что вызов в службу поступил в 14:08. В ликвидации пожара участвовали 9 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В 14:24 пожар потушили. При пожаре погиб один человек, 18 человек были эвакуированы. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.