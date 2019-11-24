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В Тюмени случился пожар с летальным исходом

24 ноября 2019, 16:58
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени случился пожар с летальным исходом
В Тюмени произошло возгорание квартиры.
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В Тюмени около двух часов дня произошло возгорание в квартире по адресу Московский тракт 18. Об этом сегодня сообщили в megatyumen.ru. Очевидцы в соцсетях написали, что при пожаре задохнулся мужчина. В МЧС по Тюменской области пояснили, что вызов в службу поступил в 14:08. В ликвидации пожара участвовали 9 единиц спецтехники и 22 человека личного состава. В 14:24 пожар потушили. При пожаре погиб один человек, 18 человек были эвакуированы. По предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

#Новости#Происшествия#Пожары#Тюмень#Рузиля Райтер
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