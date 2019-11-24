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Тюменцы боролись за жизнь кошки, впавшей в кому после пожара

24 ноября 2019, 08:59
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская кошка надышалась дымом от пожара и впала в кому
Вчера в Тюмени в трехкомнатной квартире на Шаимском проезде произошел пожар.
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Вчера около девяти часов вечера на Шаимском проезде в Тюмени загорелась трёхкомнатная квартира. По сообщению МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Из жилого дома были эвакуированы 50 человек. Двух мужчин вынесли из задымлённого здания в тяжёлом состоянии. Также пожарный вынес из дома кошку, которая надышалась дымом и впала в кому.

Мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в областную клиническую больницу №1. Сейчас они проходят лечение в отделении токсикологии. Медпомощь также оказали и кошке. 10 минут медики боролись за жизнь животного. Кошка очнулась, когда ей сделали кислородную ингаляцию. Подкрепившись молоком, животное окончательно пришло в себя. Кошку приютили соседи.

#Новости#Пожарные#Кошка#Происшествия#Тюменская область#МЧС#Пожары#Кошки#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер
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