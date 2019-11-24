Тюменцы боролись за жизнь кошки, впавшей в кому после пожара

Вчера около девяти часов вечера на Шаимском проезде в Тюмени загорелась трёхкомнатная квартира. По сообщению МЧС, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём. Из жилого дома были эвакуированы 50 человек. Двух мужчин вынесли из задымлённого здания в тяжёлом состоянии. Также пожарный вынес из дома кошку, которая надышалась дымом и впала в кому.
Мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в областную клиническую больницу №1. Сейчас они проходят лечение в отделении токсикологии. Медпомощь также оказали и кошке. 10 минут медики боролись за жизнь животного. Кошка очнулась, когда ей сделали кислородную ингаляцию. Подкрепившись молоком, животное окончательно пришло в себя. Кошку приютили соседи.