В Тюмени до конца декабря запрещен проезд по двум улицам

В Тюмени сроки прекращения движения транспорта по улице Революции на участке от дома №138А по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской и по улице Цимлянской на участке от пересечения с улицей Пышминской до пересечения с улицей Революции продлены до 31 декабря 2019 года. Объехать зону перекрытия можно по улицам Пышминская, Колхозная, а также по межквартальным проездам. На сайте администрации Тюмени можно скачать файл со схемой перекрытия. Автомобилистов города просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.