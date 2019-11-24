nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени до конца декабря запрещен проезд по двум улицам

24 ноября 2019, 08:28
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени до конца декабря запрещен проезд по двум улицам
В Тюмени до 31 декабря 2019 года прекращено движение автотранспорта по улицам Революции и Цимлянская.
В декабре на улицах Тюмени появятся новогодние украшения
Узнать подробнее

В Тюмени сроки прекращения движения транспорта по улице Революции на участке от дома №138А по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской и по улице Цимлянской на участке от пересечения с улицей Пышминской до пересечения с улицей Революции продлены до 31 декабря 2019 года. Объехать зону перекрытия можно по улицам Пышминская, Колхозная, а также по межквартальным проездам. На сайте администрации Тюмени можно скачать файл со схемой перекрытия. Автомобилистов города просят заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.

#Новости#Пробки#Тюменская область#Дорожные пробки#Улицы#Дороги#Администрация г.Тюмени#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25