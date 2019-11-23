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В декабре на улицах Тюмени появятся новогодние украшения

23 ноября 2019, 02:30
Фото: Департамент культуры администрации Тюмени
К Новому году в Тюмени появятся световые конструкции, ледяные горки и различные праздничные украшения.
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Тюмень

На Цветном бульваре областной столицы построят несколько зон для детей и родителей. На набережной города установят светящиеся «подарки» к Новому году. Отмечается, что в городе появится несколько больших ёлок, лабиринты, и элементы из народных сказок.

Темами для ледового городка станут сказки Петра Ершова и «Богатыри». Большинство персонажей создадут из ледяных блоков. В центре города появится Жар-птица и рыба-кит.

Для горожан построят дворец высотой более 6 м. Внутри сооружения будет трон, ларец и столы для посетителей. Ожидается, что сооружения простоят 2-3 месяца.

#Новости#Подарки на Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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