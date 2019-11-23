В декабре на улицах Тюмени появятся новогодние украшения

На Цветном бульваре областной столицы построят несколько зон для детей и родителей. На набережной города установят светящиеся «подарки» к Новому году. Отмечается, что в городе появится несколько больших ёлок, лабиринты, и элементы из народных сказок.
Темами для ледового городка станут сказки Петра Ершова и «Богатыри». Большинство персонажей создадут из ледяных блоков. В центре города появится Жар-птица и рыба-кит.
Для горожан построят дворец высотой более 6 м. Внутри сооружения будет трон, ларец и столы для посетителей. Ожидается, что сооружения простоят 2-3 месяца.