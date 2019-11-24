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Александр Моор вошёл в состав Высшего совета партии единоросов

24 ноября 2019, 10:12
Фото: ТРО "Единой России"
Александр Моор вошёл в состав Высшего совета партии единоросов
Губернатор Тюменской области Александр Моор возглавлял тюменскую делегацию на XIX съезде партии "Единая Россия" в Москве. Глава тюменского региона вошёл в состав Высшего совета партии «Единая Россия».
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вошёл в состав Высшего совета партии «Единая Россия». Об этом накануне сообщили в отделении партии Единая Россия по Тюменской области. Раньше тюменский губернатор входил в Генеральный совет «Единой России». Александр Моор возглавлял тюменскую делегацию на съезде партии в Москве. В работе приняли участие секретарь регионального отделения Андрей Артюхов, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов. Артюхов отметил, что на съезде обсуждались вопросы подготовки к выборам 2021 года, а также создание правозащитных центров в регионах страны. «Партия должна работать над позитивной социальной повесткой», - подчеркнул он.

#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Единая Россия#Москва#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Политика
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