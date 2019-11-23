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Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах работы партии единоросов

23 ноября 2019, 14:47
Фото: kremlin.ru
Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах работы партии единоросов
Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о приоритетах работы партии на ближайшее будущее.
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Тюмень

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XIX съезде партии «Единая Россия» сообщил о приоритетах работы партии на ближайшее будущее. Чтобы сохранить политическое лидерство в стране, единоросы и дальше планируют продолжать курс на повышение качества жизни граждан.

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«Нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая работу по национальным проектам и цели национального развития», – сказал Медведев.

«Единая Россия» создает крупнейший в стране правозащитный центр. Россияне смогут получить бесплатную правовую помощь в общественных приемных партиях, которые будут созданы в каждом регионе страны. Партия будет помогать в решении ситуаций с нарушением прав граждан.

#Новости#Дмитрий Медведев#Единая Россия#Москва#Тюмень#Рузиля Райтер#Политика
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