Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах работы партии единоросов

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XIX съезде партии «Единая Россия» сообщил о приоритетах работы партии на ближайшее будущее. Чтобы сохранить политическое лидерство в стране, единоросы и дальше планируют продолжать курс на повышение качества жизни граждан.
«Нужно действовать в том направлении, которое волнует абсолютное большинство наших граждан: это понятные цели, включая работу по национальным проектам и цели национального развития», – сказал Медведев.
«Единая Россия» создает крупнейший в стране правозащитный центр. Россияне смогут получить бесплатную правовую помощь в общественных приемных партиях, которые будут созданы в каждом регионе страны. Партия будет помогать в решении ситуаций с нарушением прав граждан.