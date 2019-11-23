Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах работы партии единоросов

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XIX съезде партии «Единая Россия» сообщил о приоритетах работы партии на ближайшее будущее. Чтобы сохранить политическое лидерство в стране, единоросы и дальше планируют продолжать курс на повышение качества жизни граждан.