Дмитрий Медведев выделил Тюменской области 300 млн на поддержку АПК

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в 2019 году Тюменская область получит из федерального бюджета на эти цели 302 млн рублей. Наши соседи из Ханты-Мансийского автономного округа получат в бюджет только 4 млн.
Эффективность использования межбюджетных трансфертов ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении, заключённом Минсельхозом России с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации, о предоставлении межбюджетных трансфертов.