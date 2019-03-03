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Дмитрий Медведев выделил Тюменской области 300 млн на поддержку АПК

3 марта 2019, 04:57
Фото: Новости Волгограда
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета регионам на возмещение части процентов по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе.
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Бюджет

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в 2019 году Тюменская область получит из федерального бюджета на эти цели 302 млн рублей. Наши соседи из Ханты-Мансийского автономного округа получат в бюджет только 4 млн.

Всего средства в размере 41,57 млрд рублей распределены между 75 субъектами.

Эффективность использования межбюджетных трансфертов ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашении, заключённом Минсельхозом России с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации, о предоставлении межбюджетных трансфертов.

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#Новости#Медведев#Государственная поддержка#Бюджет#АПК#Тюмень#Павел Захаров#Экономика
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