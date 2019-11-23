Вьетнамцы будут пользоваться тюменскими аэрозолями

Руководитель отдела продаж компании «Тюменские аэрозоли» Андрей Рычков отметил: «Во Вьетнаме очень любят российскую продукцию, а косметику и репелленты готовы покупать коробками. Русские товары, по сравнению с китайскими и европейскими аналогами, считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества».