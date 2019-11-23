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Вьетнамцы будут пользоваться тюменскими аэрозолями

23 ноября 2019, 11:05
Фото: Наш город / 1Mi
Вьетнамцы будут пользоваться тюменскими аэрозолями
Свою продукцию во Вьетнам будет экспортировать тюменская компания.
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Тюмень

Тюменская компания будет экспортировать свою продукцию во Вьетнам. Об этом накануне сообщили в Центре поддержки экспорта Тюменской области.

Региональный производитель «Тюменские аэрозоли» договорился с вьетнамским партнёром о поставке смазок для оборудования пищевой промышленности, шумовых и перцовых аэрозолей, термальной воды и реппелентов.

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Руководитель отдела продаж компании «Тюменские аэрозоли» Андрей Рычков отметил: «Во Вьетнаме очень любят российскую продукцию, а косметику и репелленты готовы покупать коробками. Русские товары, по сравнению с китайскими и европейскими аналогами, считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества».

Подписанное соглашение стало результатом высокого потенциала тюменского предприятия и помощи. Центра поддержки экспорта, который оказывает всестороннюю помощь региональным предпринимателям в предусмотренной национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

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