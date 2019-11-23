Вьетнамцы будут пользоваться тюменскими аэрозолями

Тюменская компания будет экспортировать свою продукцию во Вьетнам. Об этом накануне сообщили в Центре поддержки экспорта Тюменской области.
Региональный производитель «Тюменские аэрозоли» договорился с вьетнамским партнёром о поставке смазок для оборудования пищевой промышленности, шумовых и перцовых аэрозолей, термальной воды и реппелентов.
Руководитель отдела продаж компании «Тюменские аэрозоли» Андрей Рычков отметил: «Во Вьетнаме очень любят российскую продукцию, а косметику и репелленты готовы покупать коробками. Русские товары, по сравнению с китайскими и европейскими аналогами, считают оптимальными с точки зрения соотношения цены и качества».
Подписанное соглашение стало результатом высокого потенциала тюменского предприятия и помощи. Центра поддержки экспорта, который оказывает всестороннюю помощь региональным предпринимателям в предусмотренной национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».