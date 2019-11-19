Бюджет Тюменской области пополнят арабские нефтедоллары

Тюменская компания «Тюменские металлоконструкции» будет поставлять свою продукцию в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Экспортёром продукции является арабская компания Innovare Oil & Gas Services. Соглашение о сотрудничестве партнёров было достигнуто во время международной выставки ADIPEC-2019 в Абу-Даби.
Как отметил гендиректор компании Алексей Лямин, выход на новый рынок обеспечит рост финансовых поступлений в региональный бюджет. Арабские партнёры будут оказывать помощь в сертификации товара и юридических вопросах, а также представлять продукцию компании в ОАЭ. Помимо прочего, в производственной компании рассматривают возможность приобретения франшизы у арабских коллег или открытия нового производства в Тюмени, по инновационному оборудованию для систем пожаротушения.
Сегодня ООО ПК «ТМК» является одним из лидеров России по производству нефтепромыслового оборудования.