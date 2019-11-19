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Бюджет Тюменской области пополнят арабские нефтедоллары

19 ноября 2019, 11:05
Фото: Наш город / 1Mi
Бюджет Тюменской области пополнят арабские нефтедоллары
Тюменская компания будет поставлять свою продукцию в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
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Тюмень

Тюменская компания «Тюменские металлоконструкции» будет поставлять свою продукцию в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Экспортёром продукции является арабская компания Innovare Oil & Gas Services. Соглашение о сотрудничестве партнёров было достигнуто во время международной выставки ADIPEC-2019 в Абу-Даби.

На нефтегазовой выставке в Абу-Даби Тюменскую область представят три предприятия
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Как отметил гендиректор компании Алексей Лямин, выход на новый рынок обеспечит рост финансовых поступлений в региональный бюджет. Арабские партнёры будут оказывать помощь в сертификации товара и юридических вопросах, а также представлять продукцию компании в ОАЭ. Помимо прочего, в производственной компании рассматривают возможность приобретения франшизы у арабских коллег или открытия нового производства в Тюмени, по инновационному оборудованию для систем пожаротушения.

Сегодня ООО ПК «ТМК» является одним из лидеров России по производству нефтепромыслового оборудования.

#Новости#Нефть#Экспорт#Тюменская область#Арабские Эмираты#Тюмень#Рузиля Райтер#Экономика
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