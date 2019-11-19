Бюджет Тюменской области пополнят арабские нефтедоллары

Как отметил гендиректор компании Алексей Лямин, выход на новый рынок обеспечит рост финансовых поступлений в региональный бюджет. Арабские партнёры будут оказывать помощь в сертификации товара и юридических вопросах, а также представлять продукцию компании в ОАЭ. Помимо прочего, в производственной компании рассматривают возможность приобретения франшизы у арабских коллег или открытия нового производства в Тюмени, по инновационному оборудованию для систем пожаротушения.