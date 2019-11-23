В выходные в Тюмени ожидается до - 2 градусов и снег

В субботу в областной столице пройдет снег. До вечера в Тюмени выпадет 2 мм осадков. На протяжении всего дня будет дуть западный ветер 2-6 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 88%.
В воскресенье ожидается пасмурная погода и до – 3 градусов. С раннего утра и до 14:00 в областной столице будет идти снег. Синоптики ожидают в этот день до 1,5 мм осадков. К 23:00 в городе может похолодать до – 10 градусов.
До конца недели атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. На следующей неделе в понедельник и вторник ожидается похолодание до – 20 градусов.