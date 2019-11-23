В выходные в Тюмени ожидается до - 2 градусов и снег

В воскресенье ожидается пасмурная погода и до – 3 градусов. С раннего утра и до 14:00 в областной столице будет идти снег. Синоптики ожидают в этот день до 1,5 мм осадков. К 23:00 в городе может похолодать до – 10 градусов.