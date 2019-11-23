Тюменские власти продолжат импортозамещение программного обеспечения у себя на работе

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на компьютеры, смартфоны и телевизоры. Закон вступит в силу с июля 2020 года в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ. Точный перечень программ, обязательных к предустановке определит Правительство.