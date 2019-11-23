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Тюменские власти продолжат импортозамещение программного обеспечения у себя на работе

23 ноября 2019, 06:00
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени продолжится импортозамещение программного обеспечения в органах вл
В третьем окончательном чтении Госдумой принят законопроект об обязательной предустановке российских программ на компьютеры, смартфоны и телевизоры.
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Тюмень

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на компьютеры, смартфоны и телевизоры. Закон вступит в силу с июля 2020 года в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ. Точный перечень программ, обязательных к предустановке определит Правительство.

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Как сообщается на сайте Правительства Тюменской области, в исполнительных органах государственной власти в Тюменской области полностью выполнено замещение программного обеспечения, которое происходит из иностранных государств. На системы отечественного производства заменены платформы информационных систем (платформы виртуализации, системы управления базами данных, серверные операционные системы). К 2021 году стоимостную долю закупаемого органами власти иностранного программного обеспечения планируется снизить до 25%.

#Новости#Власть#Тюменская область#Импортозамещение#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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