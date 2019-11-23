Тюменские власти продолжат импортозамещение программного обеспечения у себя на работе

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об обязательной предустановке российского программного обеспечения на компьютеры, смартфоны и телевизоры. Закон вступит в силу с июля 2020 года в случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ. Точный перечень программ, обязательных к предустановке определит Правительство.
Как сообщается на сайте Правительства Тюменской области, в исполнительных органах государственной власти в Тюменской области полностью выполнено замещение программного обеспечения, которое происходит из иностранных государств. На системы отечественного производства заменены платформы информационных систем (платформы виртуализации, системы управления базами данных, серверные операционные системы). К 2021 году стоимостную долю закупаемого органами власти иностранного программного обеспечения планируется снизить до 25%.