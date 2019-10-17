Технику администрации Тюмени проверят на наличие «жучков»

В администрации Тюмени будут проверять технику иностранного производства на наличие «жучков». В числе проверяемых электроприборов: чайник, микроволновка и компьютерные мыши.
Завершился аукцион по поиску подрядчика для проверки технических средств иностранного производства на отсутствие в них устройств перехвата информации. Заказчиком услуги выступила администрация города Тюмени.
По результатам аукциона, планируется заключить контракт с научно-техническим центром из Екатеринбурга.
По условиям контракта, исполнитель должен будет проверить технику на наличие в них так называемых «жучков». В список проверяемой техники, помимо телефонов и компьютеров и принтеров попали: настольные лампы, точечные светильники, микроволновка, кондиционер, холодильник, компьютерные мыши и настенные часы — всего 30 наименований.
Изначально, на поиск предметов слежения планировалось потратить 338 тыс рублей, но поставщики предложили цену почти на 100 тыс ниже. Примечательно, что цена предложенная фирмой-победителем, до копейки совпадает ценой предложенной проигравшей фирмой из Челябинска.