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Технику администрации Тюмени проверят на наличие «жучков»

17 октября 2019, 06:40
Фото: 1Mi
Приборы слежения будут искать не только в компьютерах тюменских чиновников
Технику администрации Тюмени проверят на наличие «жучков». В числе проверяемых электроприборов чайник, микроволновка и компьютерные мыши.

В администрации Тюмени будут проверять технику иностранного производства на наличие «жучков». В числе проверяемых электроприборов: чайник, микроволновка и компьютерные мыши.

Завершился аукцион по поиску подрядчика для проверки технических средств иностранного производства на отсутствие в них устройств перехвата информации. Заказчиком услуги выступила администрация города Тюмени.

По результатам аукциона, планируется заключить контракт с научно-техническим центром из Екатеринбурга.

По условиям контракта, исполнитель должен будет проверить технику на наличие в них так называемых «жучков». В список проверяемой техники, помимо телефонов и компьютеров и принтеров попали: настольные лампы, точечные светильники, микроволновка, кондиционер, холодильник, компьютерные мыши и настенные часы — всего 30 наименований.

Изначально, на поиск предметов слежения планировалось потратить 338 тыс рублей, но поставщики предложили цену почти на 100 тыс ниже. Примечательно, что цена предложенная фирмой-победителем, до копейки совпадает ценой предложенной проигравшей фирмой из Челябинска.

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