Технику администрации Тюмени проверят на наличие «жучков»

По условиям контракта, исполнитель должен будет проверить технику на наличие в них так называемых «жучков». В список проверяемой техники, помимо телефонов и компьютеров и принтеров попали: настольные лампы, точечные светильники, микроволновка, кондиционер, холодильник, компьютерные мыши и настенные часы — всего 30 наименований.