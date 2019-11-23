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Пилоты Уральских авиалиний получили награды от Владимира Путина

23 ноября 2019, 07:55
Фото: Наш город / 1Mi
Пилоты Уральских авиалиний получили награды от Владимира Путина
Награды экипажу аэробуса A-321 были вручены 21 ноября.
Фото: ЧС Тюмень

21 ноября получил свои награды экипаж аэробуса A-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье. Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину по Указу Президента РФ Владимира Путина присвоены звания Героев России. Пятерым бортпроводникам вручены ордена Мужества.

Пожар, стаи птиц и кукурузное поле. Авиакатастрофы, произошедшие в 2019 году
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Напомним, 15 августа 2019 года через несколько минут после взлета из-за возгорания самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку в кукурузном поле. В оба двигателя попали птицы. На борту самолёта, производившего рейс из Жуковского в Симферополь, находились 233 пассажира. Благодаря действиям пилотов, все люди остались живы.

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