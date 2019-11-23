Пилоты Уральских авиалиний получили награды от Владимира Путина

21 ноября получил свои награды экипаж аэробуса A-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье. Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину по Указу Президента РФ Владимира Путина присвоены звания Героев России. Пятерым бортпроводникам вручены ордена Мужества.
Напомним, 15 августа 2019 года через несколько минут после взлета из-за возгорания самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку в кукурузном поле. В оба двигателя попали птицы. На борту самолёта, производившего рейс из Жуковского в Симферополь, находились 233 пассажира. Благодаря действиям пилотов, все люди остались живы.