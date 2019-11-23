Пилоты Уральских авиалиний получили награды от Владимира Путина

Напомним, 15 августа 2019 года через несколько минут после взлета из-за возгорания самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил посадку в кукурузном поле. В оба двигателя попали птицы. На борту самолёта, производившего рейс из Жуковского в Симферополь, находились 233 пассажира. Благодаря действиям пилотов, все люди остались живы.