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Суд отправил под домашний арест бывшего главу полиции Тюменской области

22 ноября 2019, 19:49
Фото: 72.мвд.рф
Суд отправил под домашний арест бывшего главу полиции Тюменской области
Ленинский районный суд отправил под домашний арест бывшего главного полицейского Тюменской области. Юрия Алтынова подозревают в получении взяток в виде айфона, сумки и часов.
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Полиция

Сегодня, 22 ноября Ленинский районный суд отправил под домашний арест бывшего главу региональной полиции Юрия Алтынова

Накануне, 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ в рамках расследования дела о получении взятки. Как заявили на суде следователи, Алтынов получил в качестве взяток Iphone X за 130 тыс. рублей, сумку Montblanc и часы за 260 тыс. рублей.

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По версии следствия, ценные вещи были переданы директором «Сибнефтехимтрейда» Олегом Гузенко через главу тюменского паспортно-визового сервиса регионального УМВД Валерия Калалба.

Сам Алтынов заявил в суде, что указанные ценности это не взятки, а подарки к памятным датам.

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