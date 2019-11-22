Суд отправил под домашний арест бывшего главу полиции Тюменской области

Накануне, 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ в рамках расследования дела о получении взятки. Как заявили на суде следователи, Алтынов получил в качестве взяток Iphone X за 130 тыс. рублей, сумку Montblanc и часы за 260 тыс. рублей.