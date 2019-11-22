Суд отправил под домашний арест бывшего главу полиции Тюменской области

Сегодня, 22 ноября Ленинский районный суд отправил под домашний арест бывшего главу региональной полиции Юрия Алтынова
Накануне, 21 ноября Алтынов был задержан оперативниками ФСБ в рамках расследования дела о получении взятки. Как заявили на суде следователи, Алтынов получил в качестве взяток Iphone X за 130 тыс. рублей, сумку Montblanc и часы за 260 тыс. рублей.
По версии следствия, ценные вещи были переданы директором «Сибнефтехимтрейда» Олегом Гузенко через главу тюменского паспортно-визового сервиса регионального УМВД Валерия Калалба.
Сам Алтынов заявил в суде, что указанные ценности это не взятки, а подарки к памятным датам.