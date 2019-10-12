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По подозрению в коррупции проверят крупного начальника в УМВД по Тюменской области.

12 октября 2019, 07:16
Фото: 1Mi
В Тюменской области проверят начальника подразделения собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгения Мокроусова. Жалобу на него написал Тобольский районный депутат Ринат Урамаев.
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УМВД

Главное управление собственной безопасности МВД России проводит проверку начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Тюменской области Евгения Мокроусова. Об этом стало известно изданию URA.RU.

Согласно данных редакции причиной проверки стали жалобы депутата Тобольского района Рината Урамаева.

В августе 2019 года Урамаев обратился к нескольким высокопоставленным лицам: генпрокурору Чайке, председателю СК Бастрыкину, президенту Путину, директору ФСБ Бортникову, и главе МВД генералу Колокольцеву.

В жалобе упоминается наличие коррупционных связей силовика с директором «Тобольской автошколы ВОА» Тимуром Набиевым. Первый консультировал директора как избежать ответственности по уголовному делу о незаконной выдаче водительских удостоверений.

Кроме того, Урамаев сообщает, что Мокроусов мог оказать влияние на экс-руководителя тюменской ГИБДД Михаила Киселева, чтобы уберечь свою дочь от наказания за пьяное вождение.

Также депутат опасается и за свое благополучие. Пологая, что ему могут подкинуть запрещенные вещества.

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Стоит отметит, что ранее депутат писал заявления о большом количестве штрафов выписанных на служебный автомобиль ныне уже бывшего руководителя МВД Тюменской области Юрия Алтынова.

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