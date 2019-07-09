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Депутат: Юрий Алтынов за год наездил на служебной машине на 80 тысяч рублей штрафов

9 июля 2019, 12:25
Фото: Фото: администрация Тюменской области
Депутат Тобольского района Ринат Урамаев заявил, что на служебный автомобиль главы МВД Тюменской области Юрия Алтынова выписаны штрафы ГИБДД на сумму 80 тыс. рублей. Соответствующее письмо он отправил на имя главы государства и министру МВД РФ.
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Тюмень

Урамаев не поясняет, за какой период накопились указанные штрафы. ОДнак настаивает, что Алтынов знает о нарушениях. В мае 2019 года на транспортном средстве было совершено очередное административное нарушение за которое «хотят привлечь водителя».

Ведомственная проверка выявила и другие штрафы, которые числились за автомобилем. Znak.com сообщает, что все нарушения накапливались в течение года.

В письме отмечается, что капитан полиции в отделении ГИБДД «Тобольский» Алексей Рябков якобы незаконно получил повышение и стал командиром роты ОГИБДД. Ринат Урамаев настаивает, что он не может занимать этот пост по состоянию здоровья.

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#Новости#Штрафы#Юрий Алтынов#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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