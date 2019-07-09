Депутат: Юрий Алтынов за год наездил на служебной машине на 80 тысяч рублей штрафов

Урамаев не поясняет, за какой период накопились указанные штрафы. ОДнак настаивает, что Алтынов знает о нарушениях. В мае 2019 года на транспортном средстве было совершено очередное административное нарушение за которое «хотят привлечь водителя».
Ведомственная проверка выявила и другие штрафы, которые числились за автомобилем. Znak.com сообщает, что все нарушения накапливались в течение года.
В письме отмечается, что капитан полиции в отделении ГИБДД «Тобольский» Алексей Рябков якобы незаконно получил повышение и стал командиром роты ОГИБДД. Ринат Урамаев настаивает, что он не может занимать этот пост по состоянию здоровья.