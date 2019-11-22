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Совладелицей тюменского караоке-клуба стала бывшая участница группы «Блестящие»

22 ноября 2019, 05:02
Фото: ks_novikova_official instagram
Экс-участница группы «Блестящие» Ксения Новикова теперь является совладелицей тюменского караоке-клуба «Avenю» и хочет открыть такой же в Москве.
Сюжет
Тюмень

По словам самой Ксении Новиковой, она в своем новом бизнесе будет заниматься маркетингом, стилем, брендингом клуба. Также в сферы ее влияния войдет создание атмосферы и продвижения клуба.

С владельцами заведения бывшая участница группы «Блестящие» познакомилась около двух лет назад, когда Ксения Новикова приезжала в него по работе. С тех пор завязались теплые отношения. Кроме того, как оказалось, у владельцев клуба и Новиковой общие интересы.

В ближайшее время подобный клуб откроется и в Москве, в нем сохранят все традиции и концепции заведения, которое уже работает в Тюмени, сообщает 72.ru.

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