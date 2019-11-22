Совладелицей тюменского караоке-клуба стала бывшая участница группы «Блестящие»

С владельцами заведения бывшая участница группы «Блестящие» познакомилась около двух лет назад, когда Ксения Новикова приезжала в него по работе. С тех пор завязались теплые отношения. Кроме того, как оказалось, у владельцев клуба и Новиковой общие интересы.