Альфа-Банк привлек $450 млн инвестиций за день

Стоимость облигаций равнялась 101% от номинальной цены, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых.
Самыми заинтересованными оказались представители США, Европы, Британии и Швейцарии. Изначально ожидалось, что спрос составил 350 миллионов долларов, однако в ходе размещения он увеличился в объеме в два раза и достиг 700 миллионов долларов, сообщает gorod55.ru.
Наибольшую заинтересованность проявили инвесторы из США. Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил, что банк ввел ограничения для американских представителей, так как банк ориентируется преимущественно на российский рынок. По итогам, инвесторам из США досталась одна четверть облигаций. Чухлов подчеркнул, что в Альфа-Банке впечатлены высоким спросом со стороны американских инвесторов, который составил более 200 миллионов. Выпуск Альфа-Банка положительно отразился на экономике страны в целом. Это демонстрирует возвращение интереса американских инвесторов к российскому фондовому рынку. Чухов также подчеркнул, что в конкретном случае Альф-Банк стал первым. Интерес к выпуску обращает внимание на чистый спрос американских инвесторов относительно экономики России.
Чухлов сообщил, что все первоначальные выпуски в банке объединят в один, объем которого составил 850 миллионов долларов. Этот показатель является рекордным за все время работы Альфа-Банка.
Полученные средства в банке планируют реализовать в счет увеличения кредитного портфеля. Топ-менеджер отметил, что капитала банка имеет запас. Ко всему прочему у Альфа-Банка большие амбиции, которые, в частности, затрагивают розничный сегмент и область кредитования представителей малого и среднего бизнеса. Рост выпуска позволил банку обеспечить подушку для развития бизнеса в следующем году, а также стабильность. Уже сегодня Альфа-Банк выполняет обязательные нормативы ЦБ РФ по достаточности капитала с большим запасом.
Необходимо напомнить о том, что в текущем году Альфа-Банк уже дважды выходил на рынок международного капитала. Этой зимой он выпустил облигации объемом 10 миллиардов рублей со сроком погашения до 3,5 лет и процентной ставкой 9,35%. В октябре компания разместила субординированные еврооблигации на 300 миллионов долларов.