Альфа-Банк привлек $450 млн инвестиций за день

Наибольшую заинтересованность проявили инвесторы из США. Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил, что банк ввел ограничения для американских представителей, так как банк ориентируется преимущественно на российский рынок. По итогам, инвесторам из США досталась одна четверть облигаций. Чухлов подчеркнул, что в Альфа-Банке впечатлены высоким спросом со стороны американских инвесторов, который составил более 200 миллионов. Выпуск Альфа-Банка положительно отразился на экономике страны в целом. Это демонстрирует возвращение интереса американских инвесторов к российскому фондовому рынку. Чухов также подчеркнул, что в конкретном случае Альф-Банк стал первым. Интерес к выпуску обращает внимание на чистый спрос американских инвесторов относительно экономики России.