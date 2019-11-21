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Прокуратура начала проверку в связи с отключением отопления в Тобольске

21 ноября 2019, 06:07
Фото: 1Mi
Прокуратура начала проверку в связи с отключением отопления в Тобольске
Тобольская межрайонная прокуратура инициировала проведение проверки по факту повреждения трубопровода в городе, из-за чего люди остались без отопления в 15-и градусный мороз.

Помимо этого в администрации Тобольска создали оперативный штаб для мониторинга ситуации и принятия мер по обстановке.

В прокуратуре Тюменской области пояснили, что вчера, 20 ноября, сотрудники теплоснабжающей организации АО «СУЭНКО» обнаружили повреждение задвижки дренажа на участке магистрального трубопровода от ТЭЦ города.

В настоящее время, в связи с проводимыми работами по ремонту поврежденного трубопровода, снижены параметры теплоснабжения потребителей нагорной части города.

В Тобольске в 15-и градусный мороз отключили отопление
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Сегодня утром тобольские группы в соцсетях заполонили сообщения о том, что в городе отключилось отопление. Без тепла остались около 70 тыс. человек.

#Новости#Отопление#Прокуратура#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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