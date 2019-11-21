Прокуратура начала проверку в связи с отключением отопления в Тобольске

Помимо этого в администрации Тобольска создали оперативный штаб для мониторинга ситуации и принятия мер по обстановке.
В прокуратуре Тюменской области пояснили, что вчера, 20 ноября, сотрудники теплоснабжающей организации АО «СУЭНКО» обнаружили повреждение задвижки дренажа на участке магистрального трубопровода от ТЭЦ города.
В настоящее время, в связи с проводимыми работами по ремонту поврежденного трубопровода, снижены параметры теплоснабжения потребителей нагорной части города.
Сегодня утром тобольские группы в соцсетях заполонили сообщения о том, что в городе отключилось отопление. Без тепла остались около 70 тыс. человек.