В Тобольске в 15-и градусный мороз отключили отопление

По словам тоболяков, ночью они проснулись от холода, потрогав батареи отопление они с удивлением обнаружили, что они холодные. Решив, что это единичный случай, люди написали об этом в соцсетях, однако вскоре подобные сообщения появились еще от сотни горожан из разных районов населенного пункта.
В настоящее время в Тобольске -15 градусов. Люди вынуждены ходить по дому в пуховиках, шапках и валенках. Тоболяки вспоминают, как летом им на два месяца отключили горячую воду мотивируя это тем, что ведется подготовка к отопительному сезону. Но, как показали первые морозы, коммунальные системы проверку пройти не смогли. Ожидается, что тепло в дома вернется ближе к вечеру.