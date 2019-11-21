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В Тобольске в 15-и градусный мороз отключили отопление

21 ноября 2019, 04:31
Фото: 1Mi
В Тобольске в 15-и градусный мороз отключили отопление
Тобольские группы в соцсетях заполонили сообщения от местных жителей о том, что во всем городе отключили отопление. Без тепла остались порядка 70 тыс. человек.
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По словам тоболяков, ночью они проснулись от холода, потрогав батареи отопление они с удивлением обнаружили, что они холодные. Решив, что это единичный случай, люди написали об этом в соцсетях, однако вскоре подобные сообщения появились еще от сотни горожан из разных районов населенного пункта.

В настоящее время в Тобольске -15 градусов. Люди вынуждены ходить по дому в пуховиках, шапках и валенках. Тоболяки вспоминают, как летом им на два месяца отключили горячую воду мотивируя это тем, что ведется подготовка к отопительному сезону. Но, как показали первые морозы, коммунальные системы проверку пройти не смогли. Ожидается, что тепло в дома вернется ближе к вечеру.

#Новости#Отопление#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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