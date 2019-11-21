В рамках программы «Сотрудничество», ХМАО и ЯНАО пополнят бюджет Тюменской области на 42 млрд рублей
Бюджет Тюменской области в рамках программы сотрудничество в следующем году от соседних регионов получит 42 млрд рублей. Такую цифру озвучил сегодня, 21 ноября, заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов.
Депутат от ЛДПР Денис Садовников поинтересовался, сколько выделит денег Ямал и сколько Югра. Таранов ответил, что ЯНАО переведет 28 млрд рублей, а ХМАО — 14 млрд рублей.
«Процент распределения в 2018 и 2019 паритетное распределение. Примерно, 50% на 50%. В связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы сотрудничество, которые поступают в 2020 году, то процент будет 60 на 40 в сторону Тюменской области», — добавил чиновник.
В 2004 году с целью обеспечения достойной жизни жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО была создана межокружная программа «Сотрудничество». Значительная часть средств из бюджета программы расходуется на строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры. Источник финансирования программы – налог на прибыль организаций, уплачиваемый налогоплательщиками с территории автономных округов и зачисляемый в областной бюджет в размере 29,5%. Общий объем финансирования на 2015-2022 гг составляет 169,5 млрд рублей.