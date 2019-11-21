ХМАО и ЯНАО пополнят бюджет Тюменской области на 42 млрд рублей

«Процент распределения в 2018 и 2019 паритетное распределение. Примерно, 50% на 50%. В связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы сотрудничество, которые поступают в 2020 году, то процент будет 60 на 40 в сторону Тюменской области», — добавил чиновник.