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ХМАО и ЯНАО пополнят бюджет Тюменской области на 42 млрд рублей

21 ноября 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
ХМАО и ЯНАО пополнят бюджет Тюменской области на 42 млрд рублей
Северные округа пополнят бюджет Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество». Прогнозируемая сумма составит 42 млрд рублей.
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ЯНАО

В рамках программы «Сотрудничество», ХМАО и ЯНАО пополнят бюджет Тюменской области на 42 млрд рублей

Бюджет Тюменской области в рамках программы сотрудничество в следующем году от соседних регионов получит 42 млрд рублей. Такую цифру озвучил сегодня, 21 ноября, заместитель директора областного департамента финансов Михаил Таранов.

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Депутат от ЛДПР Денис Садовников поинтересовался, сколько выделит денег Ямал и сколько Югра. Таранов ответил, что ЯНАО переведет 28 млрд рублей, а ХМАО — 14 млрд рублей.

«Процент распределения в 2018 и 2019 паритетное распределение. Примерно, 50% на 50%. В связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы сотрудничество, которые поступают в 2020 году, то процент будет 60 на 40 в сторону Тюменской области», — добавил чиновник.

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В 2004 году с целью обеспечения достойной жизни жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО была создана межокружная программа «Сотрудничество». Значительная часть средств из бюджета программы расходуется на строительство социальных объектов и развитие инфраструктуры. Источник финансирования программы – налог на прибыль организаций, уплачиваемый налогоплательщиками с территории автономных округов и зачисляемый в областной бюджет в размере 29,5%. Общий объем финансирования на 2015-2022 гг составляет 169,5 млрд рублей.

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