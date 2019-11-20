Жители села Ембаево почти на сутки остались без тепла в домах

Из-за аварии в «Тюменьэнерго» жители села в Тюменской области почти на сутки остались без света и тепла.
Вечером 19 ноября на нескольких улицах села Ембаево было отключено электричество. В числе замерзающих оказались жители площадки «ИЖС 32 Га» — информацию об этом подтвердили в «Тюменьэнерго».
По словам местных жителей, специалисты планировали закончить работы еще до полудня, но сделать этого не смогли.
В «Тюменьэнерго» подтвердили факт аварии и заверили, что до 18:00 сегодняшнего дня работа электросетей будет восстановлена.