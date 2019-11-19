Из-за холода тюменские дети не пошли в школу, а на улице Шишкова прорвало теплотрассу

В Тюмени на улице Шишкова прорвало теплотрассу. Вода быстро затопила несколько улиц и превратилась в лёд. Местные жители отмечают, что в районе дома № 17 подобные аварии не редкость.
Специалисты МЧС спасли восемь человек в Уватском районе. Люди ехали на автомобиле «Фольксваген Минивэн», но у него сломалась ступица. Спасатели доставили людей в ближайшую гостиницу.
Метеорологи отмечают, что холодная погода продлиться в Тюменской области до 21 ноября. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.