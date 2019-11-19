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Из-за холода тюменские дети не пошли в школу, а на улице Шишкова прорвало теплотрассу

19 ноября 2019, 18:00
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 19 ноября температура воздуха снизилась до – 27 градусов. В результате резкого похолодания начальные классы не пошли на уроки, а на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск спасли замерзающих людей.
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Тюмень

В Тюмени на улице Шишкова прорвало теплотрассу. Вода быстро затопила несколько улиц и превратилась в лёд. Местные жители отмечают, что в районе дома № 17 подобные аварии не редкость.

Специалисты МЧС спасли восемь человек в Уватском районе. Люди ехали на автомобиле «Фольксваген Минивэн», но у него сломалась ступица. Спасатели доставили людей в ближайшую гостиницу.

Метеорологи отмечают, что холодная погода продлиться в Тюменской области до 21 ноября. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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