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В Тюменьэнерго прокомментировали отключение света в Ембаево

20 ноября 2019, 13:44
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменьэнерго прокомментировали отключение света в Ембаево
В Тюменьэнерго прокомментировали отключение света в селе Ембаево Тюменской области. Аварии было две.
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Тюмень

Тюменьэнерго прокомментировали отключение света в селе Ембаево Тюменской области. Аварии было две: одна произошла вечером 19-го ноября, вторая утром 20-го.

В настоящее время «Тюменьэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей в селе Ембаево Тюменского района. Сегодня 20 ноября утром в 07:23 минуты 28 домохозяйств остались без электричества.

По сообщению пресс-службы компании, отключение произошло в результате сверхнормативного использования потребителями электротехнического оборудования в условиях холодной погоды. Превышение нагрузки составило 100 ампер сверх допустимой 250 ампер.

Жители Ембаево сидят без света почти сутки
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По сообщению ресурсной организации, в настоящее время две бригады Тюменских распределительных сетей с использованием специальной техники продолжают устранять в селе Ембаево последствия технологического нарушения на линии электропередачи для скорейшего возвращения электроэнергии потребителям.

Чтобы исключить риск повторения аварий, специалисты обследовали 1,5 км линий электропередач и подстанцию в селе Ембаево — сообщают в компании.

Принято решение осуществить дополнительный выход к подстанции для линии электропередачи по улице Совхозная, а для жителей улицы Биктимирова создать новые подключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 18:00 часов.

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