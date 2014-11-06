Жители Ембаево сидят без света почти сутки

Утром 6 ноября жительница села Ембаево Елена сообщила в редакцию NashGorod.ru, что две улицы поселка обесточены. «Около 9 часов вечера 5 ноября на улицах Полевая и Восточная погас свет, и до сих пор его нет. Мы обращались в энергосети, из которых даже приезжала бригада, но делать они ничего не стали — сослались на то, что это не их оборудование», — объяснила ситуацию Елена.
В ОАО «Тюменьэнерго» подтвердили: в Ембаево произошел сбой оборудования на трансформаторной подстанции. «Но эта ТП не числится на балансе „Тюменьэнерго“, поэтому мы не имеем права заходить с бригадой на чужие объекты для проведения ремонтных работ. Также подстанция отсутствует и на балансе муниципального образования, которое могло бы подрядить энергокомпанию выполнить работы по устранению неполадок», — объяснили в энергокомпании и добавили, что сейчас идут всевозможные согласования, чтобы на законных основаниях отремонтировать ТП. Вероятно, подстанция и раньше числилась как бесхозная, просто с ней ни разу не было проблем.
NashGorod.ru ждет комментария от администрации Ембаевского МО.