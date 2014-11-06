Жители Ембаево сидят без света почти сутки

В ОАО «Тюменьэнерго» подтвердили: в Ембаево произошел сбой оборудования на трансформаторной подстанции. «Но эта ТП не числится на балансе „Тюменьэнерго“, поэтому мы не имеем права заходить с бригадой на чужие объекты для проведения ремонтных работ. Также подстанция отсутствует и на балансе муниципального образования, которое могло бы подрядить энергокомпанию выполнить работы по устранению неполадок», — объяснили в энергокомпании и добавили, что сейчас идут всевозможные согласования, чтобы на законных основаниях отремонтировать ТП. Вероятно, подстанция и раньше числилась как бесхозная, просто с ней ни разу не было проблем.