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Жители Ембаево сидят без света почти сутки

6 ноября 2014, 16:50
В селе Ембаево Тюменского района случилось ЧП — вышло из строя оборудование трансформаторной подстанции, которая числится как бесхозная. Люди сидят без света, а некоторые и без тепла, так как многие котельные работают от энергоносителей. Кто отремонтирует коммуникации ембаевцам — пока вопрос.

Утром 6 ноября жительница села Ембаево Елена сообщила в редакцию NashGorod.ru, что две улицы поселка обесточены. «Около 9 часов вечера 5 ноября на улицах Полевая и Восточная погас свет, и до сих пор его нет. Мы обращались в энергосети, из которых даже приезжала бригада, но делать они ничего не стали — сослались на то, что это не их оборудование», — объяснила ситуацию Елена.

В ОАО «Тюменьэнерго» подтвердили: в Ембаево произошел сбой оборудования на трансформаторной подстанции. «Но эта ТП не числится на балансе „Тюменьэнерго“, поэтому мы не имеем права заходить с бригадой на чужие объекты для проведения ремонтных работ. Также подстанция отсутствует и на балансе муниципального образования, которое могло бы подрядить энергокомпанию выполнить работы по устранению неполадок», — объяснили в энергокомпании и добавили, что сейчас идут всевозможные согласования, чтобы на законных основаниях отремонтировать ТП. Вероятно, подстанция и раньше числилась как бесхозная, просто с ней ни разу не было проблем.

NashGorod.ru ждет комментария от администрации Ембаевского МО.

#Новости#Тюменьэнерго#Ембаево#Электроэнергия#Женя#Общество
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