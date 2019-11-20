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В Ишиме причиной пожара, унесшего жизни детей, послужило приготовление горючей смеси

20 ноября 2019, 06:21
Фото: СУ СКР по Тюменской области
Тюменец переливал бензин возле плиты и устроил пожар с двумя погибшими деть
СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пожара в деревне Большой Остров Ишимского района, в котором погибли двое детей.
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Дети

Пожар вспыхнул вечером 19 ноября. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огнем. В пожаре погибли две сестры пяти и девяти лет. Их тела нашли во время разбора завалов.

В пожаре под Ишимом погибли двое детей
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По данному факту было начато расследование, которое прояснило ситуацию. Как оказалось причиной возникновения возгорания стало нарушение пожарной безопасности. В СУ СКР по Тюменской области пояснили, что мужчина, который в тот момент находился в доме, готовил смесь для бензопилы возле газового котла.

Он переливал бензин из одной емкости в другую. В этот момент, из-за близости к газовому котлу, вспыхнули пары жидкости и начался пожар.

В доме находились четверо человек, двое взрослых, которым удалось выбраться из здания после начала пожара и двое детей, они не успели выбраться из дома. По какой причине взрослые не помогли детям, выясняет следствие.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

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