В Ишиме причиной пожара, унесшего жизни детей, послужило приготовление горючей смеси

Пожар вспыхнул вечером 19 ноября. К моменту прибытия спасателей дом уже был охвачен огнем. В пожаре погибли две сестры пяти и девяти лет. Их тела нашли во время разбора завалов.
По данному факту было начато расследование, которое прояснило ситуацию. Как оказалось причиной возникновения возгорания стало нарушение пожарной безопасности. В СУ СКР по Тюменской области пояснили, что мужчина, который в тот момент находился в доме, готовил смесь для бензопилы возле газового котла.
Он переливал бензин из одной емкости в другую. В этот момент, из-за близости к газовому котлу, вспыхнули пары жидкости и начался пожар.
В доме находились четверо человек, двое взрослых, которым удалось выбраться из здания после начала пожара и двое детей, они не успели выбраться из дома. По какой причине взрослые не помогли детям, выясняет следствие.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.