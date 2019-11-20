Тюменцу вынесли приговор за повреждение надземного перехода на 5 млн рублей

Решение вынесено в отношении 27-летнего жителя областной столицы. Он признан виновным в уничтожении имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ).
Инцидент произошел 17 мая текущего года. Обвиняемый принял заказ на перевозку вагона-бытовки. На 21 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск грузовик зацепил модульный пешеходный переход краном манипулятора. Строение обрушилось, размер ущерба составил 5,1 млн рублей.
В качестве наказания тюменецу назначили 360 часов обязательных работ и обязали возместить 4,7 млн рублей. Стоит отметить, что изначально дорожники настаивали на ущербе в 9 млн рублей.