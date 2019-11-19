В Тобольске откроют пешеходный переход по Иртышу

Воспользовавшись резким похолоданием, специалисты начнут работы по намыванию ледовой переправы и для автомобилей. До тех пор пока ледовую переправу не сдадут в эксплуатацию и не разместят на ней дорожные знаки, переезжать Иртыш на автомобиле строго запрещено.