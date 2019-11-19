В Тобольске откроют пешеходный переход по Иртышу

На реке Иртыш откроется переход для пешеходов. В связи с чем, сегодня в 23:00 перестанет работать паром, курсирующий между Тобольском и Левобережьем.
Как отметил руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов, Иртыш можно будет переходить там, где установлены специальные метки. Через полынью, которая образовалась от прохождения парома, положат пешеходные мостки.
Жители Левобережья и Тобольского района особых неудобств не ощутят, на левый берег завезены все товары первой необходимости.
Воспользовавшись резким похолоданием, специалисты начнут работы по намыванию ледовой переправы и для автомобилей. До тех пор пока ледовую переправу не сдадут в эксплуатацию и не разместят на ней дорожные знаки, переезжать Иртыш на автомобиле строго запрещено.