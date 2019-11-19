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В Тобольске откроют пешеходный переход по Иртышу

19 ноября 2019, 12:09
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске откроют пешеходный переход по Иртышу
На реке Иртыш откроется переход для пешеходов.

На реке Иртыш откроется переход для пешеходов. В связи с чем, сегодня в 23:00 перестанет работать паром, курсирующий между Тобольском и Левобережьем.

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Как отметил руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов, Иртыш можно будет переходить там, где установлены специальные метки. Через полынью, которая образовалась от прохождения парома, положат пешеходные мостки.

Жители Левобережья и Тобольского района особых неудобств не ощутят, на левый берег завезены все товары первой необходимости.

Воспользовавшись резким похолоданием, специалисты начнут работы по намыванию ледовой переправы и для автомобилей. До тех пор пока ледовую переправу не сдадут в эксплуатацию и не разместят на ней дорожные знаки, переезжать Иртыш на автомобиле строго запрещено.

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