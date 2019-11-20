Тюменская администрация прокомментировала запрет на перевоз собак в автобусах

С целью урегулирования вопроса проезда с животными, исходя из принципов разумности и соблюдения баланса интересов пассажиров, правилами пользования предусмотрен запрет на провоз в автобусе, помимо прочего, предметов, длина, ширина и высота которых в сумме превышает сто восемьдесят сантиметров, предметов загрязняющих подвижной состав или одежду пассажиров, животных и птиц (кроме мелких в клетках, корзинах с глухим дном).