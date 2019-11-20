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Тюменская администрация прокомментировала запрет на перевоз собак в автобусах

20 ноября 2019, 09:38
Фото: Наш город / 1Mi
Собак возить можно, но не всегда.
Тюменская администрация прокомментировала ограничения на перевозку собак в общественном транспорте. Ограничения коснулись всех животных.

В тюменской администрации прокомментировали ограничения на перевозку собак в общественном транспорте. Причем такие требования коснулись не только собак, но и всех остальных животных.

Ограничения были введены в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным» АО «ТПАТП № 1» были утверждены правила пользования транспортным средством, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров.

С целью урегулирования вопроса проезда с животными, исходя из принципов разумности и соблюдения баланса интересов пассажиров, правилами пользования предусмотрен запрет на провоз в автобусе, помимо прочего, предметов, длина, ширина и высота которых в сумме превышает сто восемьдесят сантиметров, предметов загрязняющих подвижной состав или одежду пассажиров, животных и птиц (кроме мелких в клетках, корзинах с глухим дном).

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Исходя из правил, перевезти собаку или кошку можно только в переноске в том случае, если суммарные габариты клетки не превышают 180 см и от животного не исходят неприятные запахи.

В администрации города заверили, что данные правила размещены в салонах транспортных средств. Кондукторы маршрутов № 13, 25, 30 и 96 подтвердили корреспондентам «Нашего города» наличие запрета на провоз собак вне клетки.

По словам одной из сотрудниц транспортного предприятия, в настоящий момент правила перевозки ужесточились: например, провезти крупный велосипед в салоне автобуса уже не получится. Ограничения не касаются детских и инвалидных колясок, отметила женщина.

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