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Дед Мороз из Великого Устюга сделает подарок тюменке с диагнозом дисплазия

20 ноября 2019, 10:25
Фото: Наш город / 1Mi
Дед Мороз из Великого Устюга сделает подарок тюменке с диагнозом дисплазия
Тюмень станет шестым городом в турне Деда Мороза по городам России.
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Тюмень

Тюмень станет шестым городом в турне Деда Мороза по городам России. В Тюмени Деда Мороза ждёт много добрых дел. Он придёт в гости к воспитанникам общеобразовательных и социальных учреждений, где мечтают увидеть волшебство своими глазами и прикоснуться к чуду. С собой зимний волшебник принесёт большой мешок с подарками.

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Также в Тюмени ждут к себе в гости Деда Мороза 4-летняя Настя Копейкина и 1,5 годовалая Катя Копейкина. У Насти с рождения – дисплазия. Девочке требуются постоянные физические нагрузки. Родители девочек попросили у волшебника подарок, который бы помог их дочери тренироваться дома.

Дед Мороз из Великого Устюга поздравит тюменцев с наступающим Новым годом 21 ноября в 16:00 на городском мероприятии по адресу ул. Первомайская, 20 (городская площадь).

#Новости#Тюменская область#Великий Устюг#Дед Мороз#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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