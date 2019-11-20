Дед Мороз из Великого Устюга сделает подарок тюменке с диагнозом дисплазия

Тюмень станет шестым городом в турне Деда Мороза по городам России. В Тюмени Деда Мороза ждёт много добрых дел. Он придёт в гости к воспитанникам общеобразовательных и социальных учреждений, где мечтают увидеть волшебство своими глазами и прикоснуться к чуду. С собой зимний волшебник принесёт большой мешок с подарками.
Также в Тюмени ждут к себе в гости Деда Мороза 4-летняя Настя Копейкина и 1,5 годовалая Катя Копейкина. У Насти с рождения – дисплазия. Девочке требуются постоянные физические нагрузки. Родители девочек попросили у волшебника подарок, который бы помог их дочери тренироваться дома.
Дед Мороз из Великого Устюга поздравит тюменцев с наступающим Новым годом 21 ноября в 16:00 на городском мероприятии по адресу ул. Первомайская, 20 (городская площадь).