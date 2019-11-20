Дед Мороз из Великого Устюга сделает подарок тюменке с диагнозом дисплазия

Тюмень станет шестым городом в турне Деда Мороза по городам России. В Тюмени Деда Мороза ждёт много добрых дел. Он придёт в гости к воспитанникам общеобразовательных и социальных учреждений, где мечтают увидеть волшебство своими глазами и прикоснуться к чуду. С собой зимний волшебник принесёт большой мешок с подарками.